CLAMOROSO Ufficiale Ronaldinho al Ravenna. Presentazione il 21 agosto Il sogno è diventato realtà. Il Ravenna ha ufficializzato l’arrivo di Ronaldinho, pronto a vivere una nuova e clamorosa avventura in Italia.

La presentazione ufficiale alla città e ai tifosi è stata fissata per il 21 agosto, in un evento che si preannuncia storico per il club giallorosso. L’operazione, fortemente voluta dal presidente Ignazio Cipriani, va ben oltre il semplice impatto mediatico: il progetto prevede il coinvolgimento del fuoriclasse brasiliano anche sul campo, con l’obiettivo dichiarato di fargli disputare almeno una partita ufficiale. Per Ravenna si tratta di un evento senza precedenti. L’arrivo di una leggenda del calcio mondiale proietta il club romagnolo sotto i riflettori internazionali, trasformando una normale presentazione estiva in uno spettacolo destinato ad attirare tifosi, curiosi e media da ogni parte del mondo. Il 21 agosto il conto alla rovescia finirà: il pubblico del Benelli potrà accogliere uno dei giocatori più iconici della storia del calcio, pronto a scrivere un capitolo inedito della sua carriera con la maglia del Ravenna.

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