Ufficiale Silvio Baldini nuovo CT Italia Under 21

Il debutto ufficiale il prossimo 5 settembre a La Spezia contro il Montenegro gara valida per le qualificazioni al campionato Europeo 2027 di categoria che si terrà in Albania. Baldini, sarà affiancato da Andrea Barzagli. Per l'ex difensore della Juventus il ruolo di vice Baldini. Queste le prime parole di Silvio Baldini: "L'azzurro - commenta - rappresenta per me un grande orgoglio". "Abbiamo scelto - spiega il Presidente della federcalcio Gabriele Gravina - un uomo di valore e di valori". Carmine Nunziata lascia la panchina dell'Under 21 per tornare su quella dell' Under 20 con lui Matteo Brighi e Mirco Gasparetto. Alberto Bollini resta alla guida dell'Under 19 con l'ex Napoli Christian Maggio suo vice. Massimiliano Favo passa all’Under 18, mentre Daniele Franceschini, dopo cinque anni con questa categoria, guiderà l’Under 17 insieme a Marco Scarpa e Francesco Antonioli, preparatore dei portieri. Novità in Under 16, affidata a Manuel Pasqual (vice Matteo Barella), mentre Enrico Battisti viene confermato all’Under 15 con Antonio Rocca come supervisore. Nasce infine l’Under 14, riservata ai classe 2012 dei club professionistici, con Luigi Milani come supervisore e raduni mensili nei Centri Federali Territoriali.