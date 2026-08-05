ECCELLENZA
Ufficializzato il girone B: San Marino con Rimini, Imolese, Sammaurese. Calcio Ferrara nel girone A
Ufficializzato il girone di eccellenza 2026/2027. Il San Marino è stato inserito nel B insieme a Rimini, Imolese, Sammaurese. L'Ars et Labor Ferrara finisce nel girone A.
Castenaso
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Fratta Terme
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Medicina Fossatone
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