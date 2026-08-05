ECCELLENZA

Ufficializzato il girone B: San Marino con Rimini, Imolese, Sammaurese. Calcio Ferrara nel girone A

Ufficializzato il girone B: San Marino con Rimini, Imolese, Sammaurese. Calcio Ferrara nel girone A.

Ufficializzato il girone di eccellenza 2026/2027. Il San Marino è stato inserito nel B insieme a Rimini, Imolese, Sammaurese. L'Ars et Labor Ferrara finisce nel girone A.

Castenaso

Comacchiese

Fc Young Santarcangelo

Fratta Terme

Futball Cava Ronco

Imolese

Inter Sm Sammaurese

Massa Lombarda

Medicina Fossatone

Osteria Grande

Pietracuta

Rimini

Russi

San Marino

Sanpaimola

Savignanese

Valsanterno

Vis Novafeltria

[Banner_Google_ADS]

I più letti della settimana:

Questo sito fa uso di cookie, anche di terze parti, necessari al funzionamento e utili alle finalità illustrate nella privacy e cookie policy.
Per maggiori dettagli o negare il consenso a tutti o alcuni cookie consulta la nostra privacy & cookie policy