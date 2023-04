SERIE C Ultimi 180' di C: Reggiana-Entella per la B, Rimini e Imolese lottano per playoff e playout La Regia ha contro-sorpassato in vetta e ora ha di nuovo in mano il suo destino, il Cesena non molla il 2° posto.

Altro giro, altra shakerata a una classifica che, a 180' dalla fine della stagione regolare, tiene ancora apertissimo il discorso B diretta. L'Entella va a reti bianche a Lucca e la Reggiana ne approfitta per riappropriarsi del suo destino, col successo sulla Fermana a valere un nuovo +2. I granata a questo punto devono solo evitare passi falsi con l'Olbia – che vincendo a Recanati ha blindato la salvezza – e con un'Imolese tanto in difficoltà quanto bisognosa di punti. Sulla carta la trasferta sarda è l'ostacolo più tosto rimasto tra la B e la Regia, mentre la Virtus deve sperare e fare pieni punti con Recanatese e Siena.

Stessa cosa per il Cesena, già certo del terzo posto e rilanciatosi, con la goleada al San Donato, anche in ottica secondo, che manda dritti al secondo turno dei playoff nazionali. La rincorsa del Cavalluccio (-2 dall'Entella) s'incrocia con la lotta salvezza di Vis Pesaro e Alessandria, le meglio piazzate in una griglia playout che comprende anche San Donato e Imolese. I romagnoli sono gli unici del lotto aritmeticamente certi di non poter evitare gli spareggi e anzi rischiano la D diretta: dopo il -2 per irregolarità nel pagamento Irpef – per la società, pronta al ricorso, un mero errore del commercialista – c'è solo una vittoria di distanza col Montevarchi, ultimo e con gli scontri diretti a favore. Cruciale la sfida da bassifondi della prossima settimana col San Donato, ormai quasi rassegnato ai playout. Qualche minima speranza di salvezza diretta la conservano, grazie ai successi di giovedì, Alessandria e soprattutto Vis Pesaro: 4 e 3 i punti che le separano dalla Torres, mentre Fiorenzuola e Olbia, in attesa della piena certezza, sono di fatto al sicuro.

Poco più sopra, un Rimini sempre più incapace di vincere ha da difendere il +3 su Fermana e Recanatese per conservare l'ultimo posto buono per i playoff: ci vorrebbe almeno un successo – che manca dal 26 febbraio – tra Ancona e Montevarchi. Ancona che, crollando ad Alessandria, ha perso ogni velleità di quarto posto, che permette di saltare il primo turno e resta un affare tra Gubbio, Carrarese e il rilanciato Pontedera.

