SERIE C Ultimi 180 minuti e tutto è ancora da decidere A due giornate dal termine della regular season in Serie C Girone B non è ancora stato emesso alcun verdetto

Tutte alla stessa ora, domani alle 17.30 si giocano tutte le partite della 37° giornata penultima prima dell'appendice play off- play out. Nessun verdetto è stato emesso. Si giocano la B le solite tre squadre: Reggiana 77, Virtus Entella 75, Cesena 73 punti in classifica. I granata di Aimo Diana hanno il destino nelle proprie mani dopo il contro sorpasso sull'Entella nel turno pre-pasquale. Una “Regia” che scende in Sardegna contro l'Olbia. Fermo restando che nessuno regala niente, si tratta, classifica alla mano, di una squadra salva e appagata da un ottimo girone di ritorno.

Più o meno lo stesso coefficiente di difficoltà per l'Entella. I liguri ricevono la Recanatese già salva, ottimo il campionato dei giallorossi. Diverso il discorso per il Cesena. I bianconeri hanno pochissime speranze di promozione, ma per non lasciare nulla di intentato devono solo vincere. Al Manuzzi arriva una Vis Pesaro che può ancora salvarsi senza passare dai play out. Le altre partite: Ancona – Rimini, Carrarese – Lucchese, Fermana – Pontedera, Fiorenzuola – Siena, Gubbio – Torres, Imolese – San Donato Tavarnelle scontro diretto, praticamente un play out anticipato, e Montevarchi – Alessandria con i toscani che hanno un piede e mezzo in Serie D. Tutte le partite si giocano in contemporanea alle 17.30.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: