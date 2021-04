Ultimi 180 minuti in Serie C. Il Perugia ha in mano la B. Scontro salvezza Arezzo – Ravenna

Il Perugia ha il destino in mano. Se vince le prossime 2 è in B a prescindere dal risultato delle altre. Padova e Sud Tirol hanno lasciato via libera agli umbri con le due sconfitte subite nel turno precedente, il Padova a Modena e il Sud Tirol a Trieste. Queste due squadre adesso possono solo vincere e sperare che il Perugia freni. I grifoni ospitano il Matelica domani sera ( A Cpiace lunedi ospite Emilio Volpicelli), e nell'ultima giornata sono attesi dalla trasferta di Salò contro la Feralpi. Il calcio ci ha abituato a ribaltoni in stile Roma – Lecce, è chiaro che Padova e Sud Tirol rispettivamente impegnate con Carpi e Cesena sono legittimate a sperare, ma adesso tutto dipende dal Perugia.









L'altra partita di grande interesse è Arezzo – Ravenna. L'Arezzo ha salutato Alessio Cerci. Rescisso il contratto che scadeva a giugno 2022. L'ex Torino e Atletico Madrid non ha mai inciso a conferma che in C non bastano i grandi nomi. La partita è un' autentico spareggio salvezza. Se a prevalere saranno i toscani, il Ravenna scende in Serie D matematicamente con una giornata di anticipo. Il pareggio rimanda tutto all'ultimo turno, una vittoria dei giallorossi darebbe loro l'opportunità di avere il destino nelle proprie mani negl'ultimi 90 minuti di regoular season. Le altre partite Fano – Triestina, Fermana – Virtus Vecomp Verona, Imolese – Gubbio, Mantova – Vis Pesaro, Modena – Legnago, Sambenedettese – FeralpiSalò. Tutte alle 20.30 e tutte interessanti se non altro per migliorare la posizione di classifica.