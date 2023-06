Ultimi verdetti: Cagliari in A, Spezia in B

Arrivano gli ultimi verdetti sulla prossima Serie A con la promozione del Cagliari e la retrocessione dello Spezia.

Pavoletti segna al 94° per l'1-0 che premia i rossoblu di Ranieri e condanna il Bari, al quale, visto il miglior piazzamento in classifica e l'1-1 dell'andata, per salire di categoria sarebbe bastato il pari.

Il Cagliari torna in massima serie dopo un solo anno di cadetteria e prende il posto dello Spezia, crollato 3-1 nello spareggio col Verona. Si decide tutto nel primo tempo: Faraoni la sblocca, Ampadu pareggia e poi la decide la doppietta di Ngonge. Nella ripresa fallo da rosso di Faraoni e rigore per lo Spezia, Montipò però respinge il rigore di Nzola e il punteggio non cambierà più, coi liguri che sbattono anche sulla traversa di Ampadu e salutano la A dopo tre stagioni.