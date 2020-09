RICORDO Un anno fa la scomparsa di Walter Nicoletti Nicoletti, ha allenato anche il San Marino Calcio stagione 2006/2007.

Esattamente un anno fa ci ha lasciato un amico di San Marino RTV come Walter Nicoletti. Il tecnico gentiluomo ha prestato la sua preziosa esperienza in diversi programmi della TV di Stato. Ad un anno di distanza dalla sua scomparsa la San Marino RTV ricorda un uomo che si è distinto nella vita, e nel calcio.

Docente di tecnica calcistica a Coverciano, insegnante di educazione fisica, ha avuto una lunga carriera come allenatore. Aveva iniziato come calciatore in porta, nella giovanili del Cesena, ma smise presto. Poi iniziò ad allenare nella sua Romagna: Sammaurese, Savignano, Santarcangelo. I primi importanti successi li ottenne nella Vis Pesaro vincendo due campionati di fila, Interregionale e C2. Lungo il suo curriculum: Giarre, Empoli, Pisa, Trapani, Gualdo, Livorno, Cesena, Pistoiese, Spezia, Lucchese e Spal. Nicoletti, ha allenato anche il San Marino Calcio stagione 2006/2007.



