SERIE C Un'autore di Tonucci lancia la Spal, Vis Pesaro battuta 1-0

Candidata al rimbalzo per il ritorno il B, la Spal riparte vincendo. Vis Pesaro battuta al Mazza, 1-0 e rimpianti per gli uomini di Banchieri che dopo un primo tempo di sofferenza sono andati molto vicini a riprenderla. Subito Spal al pronti via, Neri si supera in mischia e il tap in di Fiordaliso è invalidato dalla bandiera alta dell'assistente. Di là Valdifiori controllo e destro. Del Favero no problem. Spal in verticale, Siligardi manda Antenucci, Neri sempre sul pezzo e sempre in angolo. Il tempo si chiude con Ferrara all'attacco. Peda di testa va altissimo senza trovare la porta, E poi Maistro dalla ionosfera, sempre Neri a bloccare. Ripresa, Spal apre e chiude, il cross non è male e stimola il suicidio di Tonucci. Il fuoco amico impallina l'incredulo Neri. Pesaro ci mette un po' a risvegliarsi dall'incubo, sinistro a lato di Tripaldelli. Improvvisamente la Spal accende la spia della riserva e soffre. Sylla si infila tra i centrali e manca clamorosamente la porta da pochi metri. Un paio di minuti e ancora Sylla protagonista. Prima si beve Arena e poi si tuffa. L'arbitro è messo bene, fallo contro e giallo. Bocca d'ossigeno con Neri che blocca Orfeo e ultimo mischione a salve. Di Carlo si prende buoni i primi 60 minuti e i primi 3 punti.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: