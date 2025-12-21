SERIE C Un bel Campobasso impone lo 0-0 all'Ascoli Sospinti da un grande pubblico i bianconeri non sfondano il muro del Campobasso

Frena la vetta, ma l'Ascoli non corre e perde l'occasione di accorciare sulle prime due. Sospinti da un grande pubblico i bianconeri non sfondano il muro del Campobasso, anzi sono gli ospiti a partire meglio, Minuto 22, Gargiulo cestina un gol fatto non inquadrando la porta da zero metri. Troppo poco Ascoli nel primo tempo, padroni di casa essenzialmente nell'esternaccio di Guibre. Il Campobasso invece va all'intervallo col suono del palo, pieno, colpito da Celesia con un sinistro meritevole di miglior fortuna. La partita potrebbe girare in avvio di ripresa su questo tocco di mano di Lancini, L'arbitro è per il rigore, il Campobasso si gioca la card e dopo revisione il penalty viene revocato. L'Ascoli prova a vincerla lo stesso con lo strappo di D'Uffizi deviato da Tantalocchi. Finale molto bloccato, Milanese prova a risolverla da solo, ma niente.

