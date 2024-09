SERIE C Un bel Carpi frena l'Entella (1-1)

Prima frenata per L'Entella che pareggia in casa contro un ottimo Carpi. Emiliani avanti dopo pochi minuti: dall'angolo Saporetti elude la marcatura e col sinistro al volo gonfia la rete. Sotto all'alba del match, i padroni di casa reagiscono forte. La moda della costruzione dal basso gioca a Zagnoni un brutto scherzo, Castelli va fuori di niente. Costante la pressione ligure, Giuiu a giro, Sorzi alza in calcio d'angolo. E proprio dall'angolo il mischione che si genera viene risolto sulla linea da Cortesi che salva tutto. Mezz'ora precisa, Tiritiello ci prova da fuori e tanto premere porta al conseguente pari. Funziona lo schema: da Giuiu a Castelli che toglie il ragno dall'incrocio. Ripresa con l'inerzia a dire Entella e invece il Carpi ad andar vicino al nuovo vantaggio. Saporetti a porta spalancata, Syaulis è prefetto nell'uscita alla disperata. Chiavari perde molto della spinta della prima metà, ribatte con meno energia e di fatto è il Carpi che torna a comandare il gioco: Syaulis si inventa sul solito Saporetti, la solita grande parata. L'ultima occasione per scardinare il pari ce l'ha l'Entella. Bariti per Ndrecka: solo esterno rete, ma il gol da 3 punti sarebbe stato troppo.

