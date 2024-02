SERIE C Un bel Rimini rimonta e batte il Pontedera (3-1)

Con un secondo tempo strepitoso il Rimini torna a bussare a pieno titolo alla porta dei play off. Pontedera schienato anche se era partito meglio con Ganz dalle parti di Colombi e soprattutto col vantaggio di Ianesi bravissimo a controllare, liberarsi di Megelaitis e infilarla sul palo lontano. Falsa partenza che non toglie lucidità e manovra ai biancorossi: Malagrida va per il pari che gli nega un super riflesso di Vivoli. Padroni di casa in pressione continua, Lepri la mette forte e testa, tra la palla e Lamesta questione di centimetri. Prima dell'intervallo Morra assiste Garetto e ci vuole ancora un super Vivoli. Ripresa i segnali di crescita adesso si concretizzano: Lamesta per Morra che si muove da attaccante e prende Vivoli in controtempo. Il pari è servito. Ma non basta, Lamesta prova il sinistro improvviso, idea anche non va lontanissima dal bersaglio. Minuto 58, ecco il ribaltone. Giocatona di Malagrida che si incolla la palla al piede, il resto lo fa il braccio malandro di Ianesi. Calcio di rigore, per il bomber Morra sono 14 in campionato. Prima della fine c'è spazio anche per il meritato tris: Tofanari fa viaggiare Lamesta che danza palla al piede e fa 3-1.

