SERIE C Un Di Gennaro super salva il Cesena a Ravenna (2-2)

Non bastano al Ravenna 2 gol e un uomo di vantaggio con 5 minuti da giocare. Il Cesena riemerge dopo 80 minuti di nulla e acciuffa un derby che sembrava perso. Le due squadre fanno il pieno di assenze, per i bianconeri c'è la prima da titolare per l'ottimo Nicola Nanni. Nemmeno 10 minuti e il Ravenna è gia avanti, il gol di Ferretti fa infuriare mezzo Cesena per il fuorigioco di Marozzi che scherma Nardi. Il Cesena prova a riemergere, Russini-Steffè-Russini, quasi riesce la combinazione vanificata solo dal brutto colpo di testa. Altra protesta bianconera con Longo che entra in area e viene fermato da Papa forse con la mano. Tegola pesantissima quando Steffè va con sufficienza sul pallone, lo perde e poi abbatte Ferretti. Ineccepibile rosso diretto.

Ripresa Viali si gioca Di Gennaro e Caturano, saranno rispettivamente il migliore e il peggiore. Succede pochissimo per mezz'ora a tutto vantaggio del Ravenna che pare proprio chiuderla. Il recupero palla porta Sereni a calciare sul palo e Papa a ributtarla dentro. E' il gol che avvicina la vittoria e lascia all'Arezzo l'ultimo posto. Ma vicino al traguardo i giallorossi si piantano. Il mobilissimo Nanni va alla conquista del pallone e prende la falciata di Esposito. E' calcio di rigore che Caturano batte forte e centrale esaltando Tomei. Mancano un paio di minuti quando ancora Nanni inventa la sponda volante per il tiro al volo di Di Gennaro che trova così il primo gol in bianconero. Si riaprono scenari impensabili e ancora Di Gennaro alza un pallone sul quale Jiday alza un bracco sotto gli occhi dell'arbitro. Altro penalty che per carità di patria Caturano lascia a Di Gennaro. Conclusione perfetta e derby ripreso all'ultimo respiro.

