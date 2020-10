Un errore di Nardi lancia il Carpi, Cesena battuto 2-0

Due vittorie e quattro positivi dopo si ferma la striscia del Cesena. Che vive una giornata complicata tra isolamento e tamponi e per giocare a Carpi non è pronta. Lo si capisce dall'approccio molle e svagato, un quarto d'ora di assolo emiliano che apre il match. Nardi vola su Biasci. A tutto Carpi quindi anche se il gol arriva su un cross sbagliato, la pozzanghera assiste Nardi in un suicidio da "Mai dire Gol". Lo schiaffone rianima il Cesena che prende campo e domina per mezz'ora durante la quale meriterebbe di riprenderla. Russini a fil di palo, poi una serie di angoli e la pressione che sale. Favale carica dalla retrovie, il sinistro è largo. Poi Collocolo strappa sulla destra per il rimorchio di Russini che sbatte su Sabotic. Ancora Russini, a tratti imprendibile, Koffi e Rossini che in porta fa quasi, solo quasi, come Nardi. Il Cesena si spegne prima dell'intervallo tra le proteste per questa girata di Bortolussi che finisce sul braccio di Venturi. Per i bianconeri ci sono in tutto un paio di gialli.









Ripresa, si potrebbe fare, ma non si fa. Le gambe e forse anche i pensieri restano nello spogliatoio. Il Carpi abbassa i ritmi e addormenta quel che resta. Nardi stavolta bene su Giovannini. E l'impressione è che gli emiliani possano chiuderla da un momento all'altro. Ci va vicino Biasci, specie la seconda volta quando calcia sulla gobba di Ricci e finisce sul palo. Ma a pochi giri dal triplice fischio, il piacere del 2-0 a quel punto logico tocca a Marcellusi. Il Cesena riparte tra mugugni e tamponi. E pensa al Padova. Auguri in un senso e nell'altro.