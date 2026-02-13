Un goal olimpico lancia l'Arezzo: è +10 sul 2° posto

Nel mese dei Giochi di Milano-Cortina, l'Arezzo piazza l'allungo potenzialmente definitivo grazie a un goal olimpico. A Carpi, i toscani vincono 1-0, mettendo 10 punti tra sé e il secondo posto. Nella rete che regala la vittoria ai toscani c'è una grande complicità di Sall, che valuta malissimo la traiettoria dell'angolo battuto da Guccione e si sposta per lasciarlo scorrere fuori, ma la palla non esce, anzi, sbatte sul portiere Sorzi – ingannato dal compagno – ed entra in porta. Un goal incredibile, che decide la partita dopo neanche tre minuti.
Sulle ali del vantaggio, l'Arezzo spinge ancora per allargare il margine. Ci prova Mawuli con due colpi di testa, il primo alto su cross, il secondo troppo debole, dopo una corta respinta di Zorzi. Poi tocca a Pattarello prendersi la scena, con un contropiede condotto per oltre metà campo e concluso con un tiro alto di poco. Il Carpi si sveglia nel finale di frazione con un'imbucata di Figliori per Verza, che però arriva sbilanciato al tiro.
Tuttavia, dopo un primo tempo anonimo, i padroni di casa si svegliano nella ripresa, concedendo solo un tiro da lontano a Pattarello – respinto da Zorzi in tuffo – e monopolizzano la scena. Su mischia nata da calcio d'angolo, Rossini colpisce di testa da due passi, ma debole e centrale. Al 66' una punizione di Puletto smorzata dalla barriera arriva allo stesso Rossini, che calcia subito, trovando il riflesso di Venturi.
Nel finale il Carpi spinge, ma è anche sfortunato, prima quando Gilli compie un salvataggio clamoroso, tuffandosi di testa per togliere dalla porta un tiro di Rosetti, poi quando la conclusione splendida di Stanzani, che gira al volo un pallone arrivato da dietro, senza neanche guardare la rete, sbatte sul palo. E sul legno restano anche le speranze di pareggio dei biancorossi: il risultato non cambia più, a Carpi finisce 1-0 per la capolista.