Un gol a testa e un punto a testa: 1-1 tra Gubbio-Perugia

Il “Barbetti” si veste a festa per il derby umbro, Gubbio-Perugia alla fine si chiude con un pareggio che non accontenta nessuno. Succede tutto nel primo tempo e gli ospiti vanno avanti già dopo 3 minuti: sul corner la sfera viene prolungata dal tocco involontario con la schiena di Fazzi, Riccardi si avventa e in tuffo di testa supera Bagnolini. 1-0 Perugia e settore ospiti che esplode. Il Gubbio però reagisce in fretta e, al quarto d'ora, ci vuole una grande parata di Gemello ad evitare il pari. Ci prova Spina, bravo il portiere a sbarrargli la strada. Così come quando è attento a smanacciare il calcio d'angolo insidioso e diretto in porta dello stesso numero 28. Sarà comunque il preludio al pareggio rossoblu: punizione dalla trequarti di Carraro, capitan Signorini svetta e questa volta per Gemello non c'è nulla da fare. Il Perugia l'aveva sbloccata di testa, il Gubbio torna in quota con un'altra incornata. 1-1 e primo tempo spettacolare, ad alta intensità.

La ripresa invece non regala grandi emozioni, la paura di perdere passa la voglia di vincere e le occasioni – da una parte e dall'altra – si contano sulle dita di una mano. La più importante ai -10 con Giunti che penetra in area dopo una bella serpentina ma poi calcia addosso a Bagnolini. Il derby termina con Riccardi che sbatte la testa e perde momentaneamente conoscenza – verrà trasportato in ospedale per accertamenti – e con ben 15 minuti di recupero. Il risultato però non cambierà più: Gubbio-Perugia è 1-1.







