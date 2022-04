Un gol di Saporetti regala il derby al Ravenna

Il Benelli presenta un ottimo colpo d’occhio per la sfida che può decidere la stagione. Più di 600 i tifosi biancorossi giunti dalla vicina Rimini. Al Ravenna serve solo la vittoria per sperare di riaprire il campionato, il Rimini forte del più 8 può anche amministrare. La squadra di Gaburro gioca la solita partita, possesso palla, fraseggi e gioco lineare, il Ravenna lascia sfogare e riparte in contropiede. Minuto 23 Marco Guidone accelera si avvicina all’area serve Simone Saporetti, prima conclusione respinta da Carboni con il corpo, sulla seconda, Marietta non ci arriva esplode il Benelli. Giallorossi in vantaggio. Un minuto dopo pasticcia Botti, sfera per Mencagli, body check con un difensore, per il direttore di gara tutto regolare. Punizione Gabbianelli, scontro in area tra Pietrangeli e Polvani anche in questo caso l’arbitro lascia correre. Spinge il Rimini in questa fase, Gabbianelli alla conclusione grande respinta di Botti che si ripete anche su Greselin, esulta come avesse segnato un goal il portiere del Ravenna.

Il primo tempo si chiude con un altro rigore richiesto dal Rimini per un presunto fallo di mano senza alcun effetto. Ripresa solito cambio di marcia di Piscitella a sinistra cross per il colpo di testa di Mencagli alto. Sempre Piscitella a creare scompiglio tiro - cross alto. Rimini ancora vicinissimo al goal quando Gabbianelli su punizione mette un pallone sulla testa di Carboni e sfera ad un soffio dal palo. Ci prova in tutti i modi il Rimini Gabbianelli per Mencagli colpo di testa in tuffo blocca Botti. Dopo tanti tentativi biancorossi, il Ravenna ad un passo dal 2-0 con Guidone di testa, Marietta si salva è tiene il Rimini in corsa. Altro contropiede giallorosso poco dopo con Lussignoli, conclusione schiacciata che termina fuori. Il Rimini gioca il Ravenna vince e riapre il campionato portandosi a - 5. Al Benelli di Ravenna, Ravenna batte Rimini 1-0.