Un gol di Scarsella regala la vittoria alla Feralpisalò

Feralpisalò-Alessandria

Dopo aver eliminato il Bari, la Feralpisalò ospita l'Alessandria, un altra delle squadre favorite alla promozione in serie B. Pavanel conferma il modulo con i tre attaccanti, Guerra, Tulli e D'Orazio Negli ospiti non c'è Bellodi ma anche Longo si affida al tridente con Mustacchio, Eusepi ed Arrighini. Alla prima, vera opportunità, padroni di casa in vantaggio. Traversone di Bergonzi, colpo di testa di Scarsella e per Pisseri non c'è nulla da fare. La reazione ospite con la girata di Eusepi, respinta da De Lucia. Piemontesi troppo blandi e Feralpi ad un passo dal raddoppio. Sul colpo di testa di Tulli, strepitosa risposta di Pisseri. L'estremo difensore dell'Alessandria si ripete alla mezz'ora, quando respinge come può, la punizione filtrante di D'Orazio. Ospiti più pericolosi nella ripresa. Punizione di Casarini per Di Gennaro che di testa, non trova il bersaglio. Insiste l'Alessandria, sinistro di Giorno e palla fuori di un nulla. L'ultima emozione in pieno recupero con il tentativo di Prestia che si perde a lato della porta di De Lucia. Finisce 1 a 0. Mercoledì si replica al Moccagatta e alla Feralpi basterà un pareggio per conquistare la semifinali play-off .