Un gol per tempo, e la Reggiana parte con 3 punti

Reggiana - Montevarchi

La Reggiana non stecca il debutto e da squadra esperta vince contro un Montevarchi neopromosso e vivace tanto che per almeno 20 minuti della ripresa è stato vicino a riprenderla. La Regia è subito avanti, Luciani la spinge dentro, ma per la sponda di Redrezza va a prendere il pallone quando è già uscito. Granata padroni del campo, Redrezza da fuori col sinistro. Il Montevarchi si vede in un caso controverso di palla scodellata e giocata in verticale. Venturi salva con tutti i granata, panchina compresa, a protestare. Riprendono i padroni di casa a far la partita, qui Rinaldi non benissimo comunque si salva in angolo. Sempre Regia, Rosafio, barriera, angolo. E poi il vantaggio dopo una mezz'oretta di dominio, Zamparo da attaccante di razza la gira in anticipo sull'angolo lontano. Prima dell'intervallo palla del raddoppio che Guglielmotti schiaccia eccessivamente. La ripresa mostra un Montevarchi diverso che per almeno 25 minuti fa davvero paura. Barranca, gran destro che chiama Venturi al paratone "sventapari". Ci credono gli ospiti, ancora Barranca sulla sponda, ancora solo calcio d'angolo. E al massimo della pressione c'è anche il colpo di testa di Gambale, alto. Da squadra esperta la Regia esce dall'assedio col gol che gela le giovani ambizioni ospiti. Rosafio di testa chiude ogni possibile velleità di rimonta. E quando Scappini cerca un tris che sarebbe esagerato c'è tempo solo per applausi di incoraggiamento ad un Montevarchi combattivo e per la conferma che la Reggiana è tra le prime della classe.