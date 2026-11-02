SERIE D GIRONE D Un gran bel Tropical Coriano si fa raggiungere al 90° La squadra Di Maio spreca un doppio vantaggio con Iacovoni e Cenci. Frazoni e Siligardi al minuto 90 rendono amara la domenica dei corianini

Al termine, vista come si era messa, è nettamente predominante l'amarezza per un Tropical Coriano che doveva e poteva portare a casa l'intera posta. Dopo soli 7 minuti Manuzzi con il sinistro va a colpire l'incrocio dei pali, è la prima avvisaglia di un pomeriggio da bel Tropical. Poco dopo la mezz'ora combinazione Palma – Iacovoni, il centroavanti sterza e con il destro liftato porta in vantaggio la squadra di Di Maio sulla Correggese. Il raddoppio, dopo altre occasioni create, arriva ad inizio ripresa, cross preciso di Alessandro Tosi per Cenci che di testa realizza il secondo gol per il Tropical Coriano, che qui doveva chiuderla. La Correggese non demorde e non si abbatte andando a riaprirla con Franzoni di testa, non posizionata bene la difesa del Tropical. La Correggese comincia a crederci e il pareggio arriva ad un soffio dal 90esimo con la stoccata precisa di Luca Siligardi. Per il Tropical due punti buttati ma la squadra è viva. Allo stadio comunale Borelli di Correggio, Reggio Emilia, Correggese – Tropical Coriano 2-2.

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