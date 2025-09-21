Un gran gol di Faticanti spinge la Juventus NG sul campo del Pineto

Seconda vittoria in campionato per la Juventus Next Gen che s'impone ssul campo del Pineto per 3-2 e impone il primo stop agli abruzzesi. La partita si sblocca sugli sviluppi di un calcio d'angolo dopo 10 minuti con D'Andrea che gira di testa in porta un pallone rimesso al centro da Mastropietro. La reazione della Juventus è nella grande azione personale di Owusu che arriva fin dentro l'area di rigore dove viene atterrato. Per il direttore di gare è rigore, per la trasformazione si presenta Puczka che firma il pareggio bianconero. Bel momento della squadra di Brambilla che al 36' trova anche la rete del sorpasso con Okoro, gran tocco sotto del numero 90 che batte il portiere.

Nella ripresa break del Pineto che conquista un calcio di rigore per la spinta di Faticanti su Schirone. Sul dischetto Bruzzaniti che riporta la sfida in parità. Al 60' i padroni di casa potrebbero tornare in vantaggio con Schirone che riceve palla in area di rigore e da ottima posizione manda incredibilmente a lato. La partita la vince la Juventus NG con un grandissimo gol di Faticanti che dal limite la piazza sotto la traversa. Una rete spettacolare che vale i tre punti per i bianconeri sul campo del Pineto.







