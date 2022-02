SERIE C Un grande Nanni trascina la rinascita della Lucchese Il nazionale sammarinese migliore in campo: Entella battuta 3-0

Assist, palo, sponde: c'è tanto di Nicola Nanni nella rinascita di una Lucchese bellissima in grado di stritolare l'ambiziosa Entella. Il vantaggio arriva subito, tempo un quarto d'ora, La sponda di Nanni è perfetta per la stoccata di Belloni. Toscani in grande condizione, dominano gli avversari, La sberla di Visconti da fuori fa gridare al gol. Questione di poco e il raddoppio è servito. Splendido colpo di testa in torsione di Nanni, il gol è tecnicamente di Collodel che la sfiora ma il grosso del lavoro è tutto del sammarinese. Solo ora l'Entella si ricorda di essere in corsa per il terzo posto, Coppolaro vince il rimpallo poi viene schermato e Di Cosmo non la riapre. Ma è semplicemente un flash perché dalla parte di là deve intervenire ancora Borra sullo scatenato Nanni. Lo show del centravanti della Nazionale continua subito dopo quando il suo colpo di testa in anticipo di ferma sul palo. Prima dell'intervallo un'avventurosa uscita di Coletta non fa danni come la conclusione di Coppolaro. Ripresa, la Lucchese si mette a protezione, l'Entella rimedia in tutto qualche mischia: Pellizzer prova a trovare il gol che riaprirebbe senza riuscirci, stessa sorte per Morra che trova Coletta preparato ad una pronta respinta. Finale ancora Lucchese, ancora Nanni ruba la palla che stappa il contropiede di Collodel, fuga in avanti ed invito al tris di Corsinelli. Il Porta Elisa torna a vedere una vittoria che mancava da novembre.

