SERIE C Un Pontedera da battaglia si prende il derby con la Pianese (2-0)

Il derby va al Pontedera che soffre in avvio poi con merito supera una Pianese che si esaurisce troppo presto. Enorme occasione ospite all'alba del match, sfonda Coccia, Fabrizi cestina la palla del vantaggio. Piancastagnaio meglio in avvio, Simeoni ci prova da fuori, Bellini addomestica e poi non è pericoloso abbastanza. Comincia anche la partita del Pontedera che di qui in poi non lascerà più il comando: destro al volo di Vitali sul quale si allunga bene Filippis. Subito dopo Facci ruba palla, Ladinetti avanza incerto sul da farsi e finisce con lo strozzare il tiro. Sul finire di primo tempo si apre la scatola, Ladinetti taglia il campo, Ianesi punta e la mette, il mischione che ne consegue è risolto dalla stoccata di Faggi. Prima dell'intervallo esonda ancora la squadra di casa che vorrebbe chiuderla lì. Ianesi pesca Faggi che grazia Filippis da un metro. Ripresa, Manfredonia-Tarantino-Vitali, diagonale e partita in ghiaccio. La Pianese ha già staccato da tempo, si vede solo con la punizione di Peli che non prende la porta.

