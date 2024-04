SERIE C Un punto a testa per Gubbio e Pontedera Solo 0-0 con i padroni di casa che sfiorano in più occasione la rete.

Un punto a testa per Gubbio e Pontedera, che permette agli umbri di tornare a muovere la classifica e allungare la serie positiva a due partite ai toscani. Dopo 5 minuti da segnalare la punizione di Di Massimo direttamente verso la porta che finisce sul fondo. Risposta Pontedera con Angori, il mancino finisce largo. L'occasione più chiara da rete nella prima parte di gara con Udoh che calcia a botta sicura al termine del contropiede. Vivoli è super nell'intervento. Due minuti più tardi gran destro di Casolari, la palla sbatte contro la traversa, Gubbio vicino al gol. Il portiere del Pontedera è ancora protagonista sul sinistro di Di Massimo, Vivoli migliore in campo. Al 59, punizione di Di Massimo, sulla ribattuta ancora il giocatore del Gubbio di prima intenzione, poi blocca il portiere. Occasione Gubbio ancora al 70', sugli sviluppi di un calcio di punizione la palla resta in area avversaria, sotto misura arriva la girata di Tozzuolo che manda alto. Dall'altra parte il Pontedera va vicino al vantaggio con Perretta che serve Lombardi, conclusione potente sulla quale Greco riesce a respingere. Gubbio anche sfortunato quando al 78' il diagonale di Corsinelli finisce di poco a lato. Il Gubbio prova a vincerla e fino alla fine cerca di conquistare i tre punti, che non arrivano, al fischio di Maria Marotta, è un punto a testa.

