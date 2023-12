SERIE C Un punto più importante per l'Arezzo. Il Sestri Levante resta in zona retrocessione Finisce 0-0 tra Sestri Levante e Arezzo, un punto che serve più ai toscani

Arezzo ben predisposto, Pattarello dalla distanza, Anacoura disinnesca. Ancora il numero 10 a creare scompliglio sulla ribattuta, Guccione sinistro al volo, gran giocata, ma fuori bersaglio. Ancora Guccione può sfruttare un cross dalla destra, Anacoura in qualche modo, ma sempre attento.

Arezzo più spigliato, e Sestri che resta anche in 10 nella ripresa per il doppio giallo all'attaccante Forte. Passano due minuti e a far la doccia anticipata ci va anche Shaka Mawuli per la manata rifilata a Margiotta. Qualche altra occasione potenziale ma la sostanza non cambia. Sestri Levante – Arezzo 0-0.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: