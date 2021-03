SERIE C Un rigore a testa per Legnago e Samb A Botta risponde Rolfini: 1-1.

Stipendi che non arrivano, società in rotta col capitano Maxi Lopez e dubbi su chi realmente paghi trasferte e tamponi, con in mezzo un possibile passaggio di proprietà. Eppure, nonostante il caos, la Sambenedettese continua a muovere la classifica, pur mancando il tris di successi filati. Così come il Legnago, nelle tre con Colella in panca, non ha mai perso: con l'1-1 di rigori i veneti staccano il Fano e rosicchiano un punto alla prima delle direttamente salve, la Vis Pesaro, ora a +5.

Subito Samb con Lescano: imbucata sciupata da D'Angelo e poi colpo di testa, appena alto, sul traversone di Liporace. Per il Legnago invece tiro-cross di Zanoli che sorprende Nobile, salvato dalla traversa. Per sbloccarla ci vuole un'ingenuità di Buric, di professione attaccante e pessimo nel difendere, nella sua area, su D'Angelo: tamponamento netto e dunque rigore, perfettamente eseguito da Botta. Samb avanti e in cerca dell'allungo già prima del riposo: Botta, Bacio Terracino e Angiulli per la testa di Lescano, c'è deviazione ed è angolo. Dal quale Botta va diretto in porta, Pizzignacco non si fa fregare.

Niente da fare, anzi, dopo 1' 30” di ripresa, D'Ambrosio sgambetta in area Rolfini, mandandolo sul dischetto per il pari del Legnago. Che da lì si chiude a riccio e lo fa bene, contenendo una Samb che s'affida ai piazzati di Botta: corner per il colpo di testa alto di Lescano e poi punizione che esalta il tuffo di Pizzignacco, così il ruolino di Colella resta immacolato.

