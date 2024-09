SERIE C Un rigore al 90° e l'Arezzo passa Fallo di mano di Ruggeri e Pattarello realizza dagli undici metri

Quando sembrava fatta per il Legnago Salus per portare a casa il primo punticino dopo i primi 360 minuti di campionato arriva la doccia fredda al 90esimo con un fallo di mano in area evitabilissimo di Ruggeri che permette a Pattarello di realizzare il gol della seconda vittoria in campionato di un Arezzo che sempre di misura aveva battuto il Campobasso nella prima giornata. Prima dell'episodio decisivo partita sostanzialmente equilibrata con i due portieri impegnati principalmente con tiri da fuori. Una partita indirizzata sul risultato di parità, cambia completamente con un episodio, in questo caso favorevole ai toscani. Ruggeri ha il braccio largo, ma se tocca il pallone, lo fa sul colpo di testa successivo. Per l'arbitro pochi dubbi immediata la segnalazione e Pattarello con il sinistro manda la sfera a baciare il palo per poi infilarsi in porta. Allo stadio Città di Arezzo, Arezzo batte Legnago Salus 1-0.

