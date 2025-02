SERIE C Un rigore al 97' lancia la Torres e piega il Sestri Levante (2-1)

Domina, va molto vicino a non vincerla, poi ci riesce grazie ad un rigore al 97'. La corsa della Torres continua e spinge nel baratro un Sestri che ha fatto il supermassimo di quello per cui è attrezzato. Valentini salva sulla linea lo scavino di Zamparo, e l'avvio a tutta dei sardi è confermato dallo scatenato Varela che fa mezzo campo e la piazza appena larga. Sempre Varela si imbuca e ci prova anche di testa. Tanta pressione porta al logico vantaggio: Fischnaller dall'angolo prende l'anticipo e incrocia. Subito dopo azione fotocopia, sempre Fischnaller, Gemello stavolta è sulla traettoria. Invece a sorpresa arriva il pari ligure. Liscio gialappico di Idda, Durmush ringrazia e si avvia a trasformare il rigore in movimento dell'1-1. Ripresa, Torres avanti coi carri alla ricerca del nuovo vantaggio, Guadagno non bene su Zambataro, poi il palo salva il portiere sul tap in di Fischnaller. Ancora Fischnaller dal limite sfiora il palo e la beffa sarebbe pronta per essere servita in contropiede se Durmusch non sprecasse ignobilmente da 2 metri. Spinge la Torres, ormai è assalto all'arma bianca. Entra anche Nicola Nanni per aumentare il peso dell'attacco, Guibre da fuori non è preciso. E all'ultimo respiro Nenci in scivolata intercetta col braccio. Sfortunato e sacrosanto rigore. Diakitè la mette tra il palo e il guantone di Gemello e fa bollire il Vanni Sanna.

