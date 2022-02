Un rigore di Lanini riporta la Reggiana in vetta

La Regia si riprende la vetta senza dominare, anzi soffrendo a tratti in una trasferta di Olbia che conferma comunque tutta la solidità dei ragazzi di Diana. Contessa la mette, sull'"esco non esco" di Ciocci Gugliemotti innesca Arrighini, fuori. Si vede eccome l'Olbia che non si difende e basta, Rozzio anticipa Udoh in angolo. Sempre i padroni di casa, con coraggio. Ragatzu sterza due volte e prepara un sinistro velenoso che che esce di niente. E' il momento migliore dell'Olbia che ci prova anche con Lella provocando per la verità pochi problemi a Venturi. La Reggiana prova a scrollarsi, Neglia per l'inserimento di D'Angelo, la furbata del tocco di mano non sfugge all'arbitro. Niente gol e giallo. Il tempo si chiude col tiro cross di Zamparo che fa preoccupare Ciocci. Ripresa, il match è bloccato e non succede molto, qui Biancu prova a far male col sinistro. E solo un episodio la può sbloccare, cosa che succede normalmente alla squadra più forte: l'ancata di Travagliani ad Arrighini porta in casa Reggiana rigore e superiorità numerica. Dal dischetto Lanini nell'angolino trova il vantaggio. La Regia raddoppierebbe sul tiro di Contessa, ma il tocca di Lanini è in fuorigioco e prima di arrendersi con coraggio l'Olbia prova l'ultimo affondo svirgolata dall'esternaccio di Biancu. Reggiana e Modena sono di nuovo insieme.