Un rigore lancia il Milan (1-0), la Spal deve vincere il ritorno

Baldini e Mularoni concentrati a salvare la Spal, sul giovane Milan l'ombra del tenebroso Ibra. A Solbiate Arno Ferrara è in affanno fin da subito, Bartesaghi controllo e tiro sul quale Galeotti chiude provvidenzialmente le gambe. La squadra di Oddo deve ribaltare lo svantaggio di classifica e aggredisce, Alesi fuori, ma i rossoneri sotto la pioggia tengono alti i giri. Sandri motore inesauribile recupera palla e calcia costringendo Galeotti a decollare. I giovani rossoneri sentono i timori spallini, estensi a protezione di un pari che sarebbe di platino, Sandri la mette forte e tesa, esagerato Branca addirittura con il tacco. Sandri unto dal Signore fa e disfa compresa la telefonata a Galeotti. Mezz'ora di soliloquio frutta al Milan la chance per passare. Azione manovrata, Traore si mette in protezione e Fiordaliso da dietro lo tocca. Calcio di rigore di capitale importanza e Sandri manda Galeotti dalla parte di là. Ripresa, ritmi notevolmente più bassi. Scossa di Traorè poi il Milan ha speso tanto e la Spal decide che è meglio giocarsela al ritorno e passa il tempo a pensare a quel che sarà.