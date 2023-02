SERIE C Un Rimini da urlo rimonta e vince in casa della Fermana

Fermana per sognare la zona play-off, Rimini per ritrovare la via del gol che manca da 3 partite consecutive. Protti si affida al tridente con Maggio, Neglia e Fischnaller, Gaburro risponde con Santini, Vano e Gabbianelli. Si comincia con l'assist di Fischnaller per Neglia, provvidenziale l'uscita del portiere Zaccagno. L'estremo difensore biancorosso non si fa sorprendere ed alza in angolo il diagonale di Maggio. Sul finire di tempo, suggerimento di Maggio per Misuraca, decisivo ancora una volta Andrea Zaccagno. La ripresa si apre con l'iniziativa di Gabbianelli per il tentativo di Laverone, respinto dall'uscita di Borghetto. Ci prova anche Santini, conclusione debole e nessun problema per l'estremo difensore marchigiano. La gara si sblocca al minuto 53. Sul cross di Maggio, tocco con il braccio di Del Carro. Per il direttore di gara, si tratta di calcio di rigore, tra le proteste dei giocatori biancorossi. Alla battuta si presenta Fischnaller che spiazza Zaccagno e fa 1 a 0. La reazione ospite non si fa attendere ed il Rimini non è nemmeno fortunato quando il sinistro di Gabbianelli centra in pieno l'incrocio dei pali. Ospiti costantemente alla ricerca del pareggio. Cross di Laverone, svetta Santini e palla ad un soffio dal palo. Il Rimini ci crede e nel giro di un minuto capovolge il risultato. Traversone millimetrico di Regini per il colpo di testa di Biondi che vale il pareggio. Nemmeno due giri di lancette ed arriva il sorpasso. La firma è quella di Mencagli che anticipa tutti e infila l'angolo lontano della porta di Borghetto. La Fermana accusa il colpo e il solito Zaccagno blinda porta e risultato. Il Rimini chiude in 10 per il rosso a Santini ma con una prova di carattere, ritrova gol e vittoria e soprattutto consolida la zona-play.

