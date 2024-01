Un sabato di C con Rimini e Cesena

Ventiduesimo giro di giostra per il campionato di serie C che comincia oggi alle 16,15 con l'impegno esterno del Rimini ad Alessandria contro la Next Gen. Rinata dopo il convincente successo sulla Torres, la squadra di Troiese fa i conti con un avversario in crescita e soprattutto con assenze pesanti causa l'infortunio di Ubaldi, la squalifica di Morra il mercato in entrata non ancora completato. Per la capolista Cesena, invece, l'avversario si chiama Pontedera in uno stadio che con la curva chiusa sarà Manuzzi solo a metà. I toscani, forse vera rivelazione del campionato, hanno perso Nicastro e Catanese, hanno inserito Angori e comunque stanno a petto in fuori lassù dove conta. Il Cesena ritrova Prestia al centro della difesa e punta a vincere per mantenere la Torres dietro. Torres che giocherà domani un derby che può sembrare scontato contro l'Olbia, ma che in quanto derby può riservare sorprese. Per la squadra di Alfonso Greco c'è l'incognita reazione dopo Rimini, prima vera partita toppata dell'anno. Di notevole interesse il match del Curi tra il nuovo Perugia di Formisano rilanciato da due vittorie consecutive e la Spal finalmente solida che Colucci ha con pazienza riscattato dalla versione colabrodo della prima parte e che ora vorrebbe fare un altro campionato. Prima uscita della nuova Carrarese targata Antonio Calabro in casa di una Vis Pesaro che ha blindato il tecnico Banchieri e che non proprio l'avversario migliore possibile.