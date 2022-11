Un super Santini trascina il Rimini alla vittoria con l'imolese

Rimini in cerca di riscatto dopo la sconfitta di Reggio Emilia, Imolese con il nuovo allenatore, Giuseppe Anastasi che ha preso il posto dell'esonerato Antonioli. La nuova avventura del tecnico siciliano non comincia bene, al Rimini bastano tre minuti per sbloccare la partita. Sull'asse Piscitella, Gigli, Santini che di piatto firma il vantaggio dei padroni di casa. Imolese che potrebbe pareggiare poco dopo. Errore in disimpegno dei biancorossi, palla a Stijepovic che dal limite non trova il bersaglio. Ci riprova il centravanti ospite con un mancino velenoso, Galeotti è attento e si salva in angolo. Poco prima della mezz'ora, il pareggio dell'Imolese. Galeotti sbaglia l'uscita, Zanini sbaglia la conclusione ma trova, sotto misura, la deviazione vincente di Zagnoni. Tutto da rifare per il Rimini che però impiega 7 minuti per tornare in vantaggio. Pennellata di Piscitella per il colpo di testa del solito Santini che vale il 2 a 1 e la doppietta personale. L'imolese accusa il colpo e il Rimini va più volte vicino al terzo gol. Prima Del Carro sciupa da ottima posizione e poi un tiro cross di Laverone scheggia la parte superiore della traversa.

Imolese nemmeno fortunata ad inizio ripresa con la palla esce di un nulla, dopo una carambola a due passi dalla porta di Galeotti. Rimini pericoloso ancora con Del Carro, bravo in uscita il portiere Rossi. Piscitella è una spina nel fianco per la difesa ospite, ma Vano non inquadra la porta avversaria. L'imolese non demorde e allora ci vuole un super Galeotti nel dire di no, al sinistro di De Feo. Il numero uno del Rimini si ripete poco dopo, quando si oppone cosi sul destro deviato di Faggi. Ospiti che troverebbero il pareggio con Stijepovic, rete giustamente annullata per fuorigioco. Nel momento più difficile il Rimini chiude la partita con il solito Santini. Controllo e destro a giro dove Rossi non ci può arrivare. Dodicesimo centro stagionale per il capocannoniere del campionato. In pieno recupero, Vano sfiora il poker. Il Rimini trascinato da Santini ritrova gol e vittoria mentre l'Imolese non demerita ma al Nei arriva il quinto ko consecutivo.