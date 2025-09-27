SERIE C Un tiro deviato stende la Ternana: Ravenna ancora in testa Il primo goal tra i professionisti di Rrapaj basta ai romagnoli per centrare la sesta vittoria su sette

C'è un romagnola che domina il Girone C di Serie B: è una neopromossa, è giallorossa e ora si dimostra capace di vincere anche partite sporche, con pochissime occasioni, ma che fanno la differenza nel corso di una stagione. Al Ravenna basta un tiro in porta per battere la Ternana, l'unica conclusione verso lo specchio di tutta la partita, per altro deviata.

Il primo tempo è soporifero e presenta due sole azioni da annotare. A metà frazione ci prova la Ternana con un calcio di punizione di Orellana, che non va lontano dal secondo palo, anche se Anacoura è sulla traiettoria. Il Ravenna risponde con un azione insistita a centrocampo, che porta all'inserimento in area di Da Pozzo. Il numero 80 vince un contrasto e mette Luciani solo davanti alla porta, che allarga troppo la conclusione, ma a fine azione l'arbitro ferma tutto per un fallo in attacco.

Anche la ripresa scivola via in larga parte senza sussulti, ma con un predominio territoriale del Ravenna, che al 71' passa. Capitan Rrapaj riceve sulla trequarti, prende la mira e calcia. Il tiro non è irresistibile, ma sbatte su Tripi e la deviazione toglie ogni possibilità d'intervento a D'Alterio. È il primo goal di Rrapaj tra i professionisti. Una rete beffarda, per la Ternana, che non trova mai la forza di reagire e il cui unico tentativo di arrivare al pareggio arriva tre minuti dopo, con una scucchiaiata in area dello stesso Tripi a cui segue una sponda verso Donati, che però calcia altissimo.

Altre emozioni non arrivano, al Benelli il Ravenna vince 1-0 e sale a 18 punti, con sei successi su sette incontri. Per gli umbri, s'interrompe dopo quattro partite la striscia di risultati utili.

