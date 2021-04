Giornata di recuperi nel campionato di serie D, girone D. Pareggio in rimonta del Rimini sul campo della Correggese. Padroni di casa avanti 2 a 0 nel primo tempo, romagnoli che raggiungono il pari grazie ad una doppietta di Ambrosini. Vittoria esterna della Bagnolese, 3 a 2 in casa del Real Forte Querceta e successo in trasferta anche per il Mezzolara, 2 a 0 sul campo del progresso.