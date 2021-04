SERIE D Una doppietta di Ambrosini salva il Rimini sul campo della Correggese

Una doppietta di Ambrosini salva il Rimini sul campo della Correggese.

Giornata di recuperi nel campionato di serie D, girone D. Pareggio in rimonta del Rimini sul campo della Correggese. Padroni di casa avanti 2 a 0 nel primo tempo, romagnoli che raggiungono il pari grazie ad una doppietta di Ambrosini. Vittoria esterna della Bagnolese, 3 a 2 in casa del Real Forte Querceta e successo in trasferta anche per il Mezzolara, 2 a 0 sul campo del progresso.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: