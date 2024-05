SERIE C PLAY OFF Una grande Carrarese mette una seria ipoteca sul passaggio del turno Il Perugia cade al Curi 0-2, e adesso per i grifoni servirà un'impresa nel match di ritorno

La Carrarese non si ferma più, arriva una vittoria tosta e convincente in casa Perugia. La squadra di Antonio Calabro la sblocca in apertura con un missile di Zanon al suo secondo centro in stagione. Destro sotto l'incrocio dei pali imparabile per Adamonis. Prova a verticalizzare il Perugia ma risulta sempre attento e concentrato Bleve. Palla gol concreta quando Sylla e Seghetti lavorano per l'accorrente Iannoni, conclusione dal limite e sfera ad un soffio dal palo. Sempre Iannoni questa volta dalla lunga, Bleve si distende per deviare.

Nutrito il gruppo di tifosi giunto al Curi da Carrara. Ad inizio ripresa il secondo dispiacere per il Perugia che dimentica completamente Di Gennaro sulla palla inattiva. Solo e indisturbato colpo di testa che non da scampo ad Adamonis. In successione Finotto e Panico hanno anche la possibilità di chiudere la contesa già nella gara di andata che invece resta aperta anche se al Perugia servirà una vera e propria impresa per passare il turno. Ricordiamo che la formula prevede i supplementari in caso di vittoria dei grifoni al ritorno con due gol di scarto ma se persiste la parità non ci saranno i calci di rigore ma passa la Carrarese meglio piazzata. Allo stadio Renato Curi di Perugia, Carrarese batte Perugia 2-0.

