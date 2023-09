SERIE C Una magia di Rizzo Pinna lancia la Lucchese (0-1) Seconda sconfitta consecutiva per il Sestri Levante

Ne perde un'altra il Sestri, ma i liguri ai quali non dice benissimo si infrangono sul palo pur mostrando segnali di miglioramento. Prima o poi comincerà anche il loro campionato. E' cominciato intanto quello della Lucchese vince a Carrara, casa provvisoria del Sestri. 35 minuti di niente prima che Fedato spalanchi la porta a Guadagni. Oliana miracolosamente sul pallone a portiere battuto; l'austriaco Gucher finisce da fuori l'azione. Di là Busatto controllo e tacco, Raggio Garibaldi da posizione impossibile fa esterno rete. Ripresa con Sestri più alto, Cericola chiude gli occhi e calcia, Chiorra risponde. Lo stesso Chiorra maluccio subito dopo, ma Candiano spara ai piccioni. Rimpallato lato Lucca il mancino di Guadagni. Match gradevole, Fedato, Romero, Fedato: Anacoura si allunga ed evita il peggio. Il banco salta a 20 dalla fine con l'assolo di Rizzo Pinna che fa le pentole e anche i coperchi. 0-1 Lucchese. Reazione Sestri, Pane sembra sul punto di rimetterla, solo palo per lui. Sueva ha tutto il campo per scavallare e chiuderla, Anacoura si inventa una parta da hockey. L'ultimo assalto sestrese viene murato dalla difesa toscana e quindi fa festa la Lucchese.

