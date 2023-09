SERIE D Una Pistoiese non trascendentale batte il Victor in rimonta Victor San Marino in vantaggio con Lattarulo. Pareggio su rigore di Marquez e raddoppio di Salto, tutto nel primo tempo

Cassani sostituisce lo squalificato a Sabba con Sami Brando, nella Pistoiese due ex Rimini come Tanasa e Piscitella. Al Melani c’è ancora profumo di Serie A, ma il Victor non ha timori reverenziali. Sami Brando dalla bandierina, stacco sontuoso di Isaia Lattarulo e sfera sotto l’incrocio dei pali. Gran gol quello del centrocampista biancoazzurro. La gioia dura sessanta secondi, la Pistoiese pareggia subito con un calcio di rigore decretato per fallo di Sami Brando su Gabriele Costa e realizzato con l’argentino Marquez, lo scorso anno capocannoniere di Serie D con il Sestri Levante.

Da qui in avanti sofferenza totale per il Victor con Giammario Piscitella a puntare sistematicamente Bertolotti, l’ex Rimini lascia partire un destro che va ad infrangersi sul palo con Pazzini battuto. Il raddoppio orange arriva poco dopo la mezz’ora: sul taglio da sinistra Marquez di testa mette in mezzo dove irrompe Damian Salto che appoggia in rete di testa per il sorpasso. Ripresa, D’Este, si è visto poco oggi, viene a contatto con Damian Salto, l’arbitro fa ampi cenni che si può proseguire. La Pistoiese cala in maniera vistosa nella ripresa, il Victor guadagna metri sul terreno e va vicinissimo al pareggio con Carlini sulla cui conclusione Jacopo Ricco si allunga e mette in corner. Al Marcello Melani di Pistoia, Pistoiese batte Victor San Marino 2-1.

