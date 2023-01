SERIE C Una Recanatese super bastona la Carrarese (4-2)

La Recanatese allontana coda e problemi con 4 schiaffoni ad una Carrarese meno Carrarese del solito. Fallani subito reattivo a chiudere la porta ad Energe. Poi il piccolo Tubaldi spinge Recanati: D'Ambrosio rischia grosso, ma la sua porta è salva per poco. C'è Sbaffo, sempre più uomo squadra, a convertire un traversone in vantaggio. Lo schema dall'angolo funziona, Sbaffo anche: questa volta la traversa nega il buon fine della giocata. Prima dell'intervallo sono i legni a giocarla. L'incrocio ferma Energe che già aveva visto pari. Dopo l'intervallo in realtà l'1-1 arriva. Cicconi la mette per l'arrembaggio di Capello, Fallani fa un mezzo miracolo, poi Energe tira dentro tutto. Ma la Recanatese ricomincia a macinare, fuori di pochissimo il colpo di testa di Marafini. E al minuto 57 i locali rimettono le mani sulla partita: cross di Guadagni e Carpani in spaccata gonfia la rete. Sono i 10 minuti che condanno i toscani, il tris arriva di testa ancora con Carpani che firma la doppia personale. Carrarese all'angolo che becca ancora in contropiede condotto da Sbaffo e messo dentro da Guadagni. La Recantese spegne la macchina quando ancora non ha tagliato il traguardo e Cerretelli da fuori anticipa anche il movimento della telecamera facendo 4-2. Manca quasi niente alla fine quando Bozhanaj spara l'ultima cartuccia sul palo e Recanati è già fuori dalla zona playout.

