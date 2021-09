Una scintilla di Caturano accende il Cesena

Combattono e se le danno, Viterbese e Cesena, ma di gioco poca roba. Un lampo del reaparecido Caturano regala ai bianconeri i 3 punti che lontano dal Manuzzi sono ormai una piacevole consuetudine. In apertura Murillo si infila bene, ma si divora il vantaggio concludendo fuori dallo stadio. Di là Bortolussi si mette in moto, Bisogno al momento del bisogno ci mette i piedi. Nulla altro in un primo tempo di cui accontentarsi e ripresa con Viali e Dal Canto che provano a cambiare qualcosa per sterzare l'inerzia di uno 0-0 scritto.









Megelaitis schema dall'angolo con telefonata finale al piazzatissimo Nardi. Viterbo però ci crede maggioremente, Calcagni va in verticale poi al momento del tiro appoggia all'incredulo Nardi. Ancora laziali con Capanni che mette il turbo su Mulè, ma sceglie un piattone a salve che appunto salva il Cesena. Il bianconero riaccende all'improvviso la macchina ingolfata. Bortolussi rifinisce per Caturano, gran sinistro al volo del capitano che suona una sveglia personale e di squadra. Colpita nel suo miglior momento la Viterbese si pianta e nel finale il Cesena potrebbe anche piombarla con Munari che si fa spazio e calcia. Bisogno c'è, ma non basta. Il Cesena si palleggia i dubbi su qualità e rosa corta, ma intanto sfrutta il calendario e fa punti.