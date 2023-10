SERIE C Una super Recanatese vince a Pescara Una doppietta di Lipari e la rete di Morrone regalano ai marchigiani la terza vittoria esterna in campionato

Quinta vittoria in campionato per la Recanatese che dopo i successi sul campo di Fermana e Rimini espugna anche l'Adriatico di Pescara. Che non sia una domenica tranquilla per la squadra di Zeman lo si capisce dopo un quarto d'ora quando ci vuole un doppio interventi di Plizzari per negare a Melchiorri la gioia del gol. La reazione abruzzese con il destro di Cangiano, il portiere Meli si salva in due tempi.

Il Pescara fa le prove generali del gol con l'incursione di Merola, strepitoso Meli che salva porta e risultato. Il vantaggio dei padroni di casa al minuto 36. Suggerimento millimetrico di Pierno per Tomassini, controllo e diagonale vincente dell'attaccante abruzzese. Pescara avanti di un gol ma la squadra di Giovanni Pagliari non demorde e dopo un ora di gioco arriva il pareggio.

Plizzari si oppone alla conclusione di Sbaffo ma non può nulla sul tap-in di Morrone. Ospiti vicini al vantaggio quando Perretti in anticipo centra in pieno la traversa. Zeman intravede il pericolo e Lipari con una ripartenza micidiale fa 2 a 1 per la Recanatese. All'Adriatico non c'è un attimo di sosta. Appena un giro di lancette e Cangiano ristabilisce la parità.

Punizione capolavoro dell'attaccante di Zeman e palla sotto l'incrocio dei pali. Il Pescara prova a vincerla, ma Cuppone sotto misura, non trova la porta avversaria. Come spesso accade nel calcio, gol sbagliato e gol subito. Al novantesimo, contropiede dei giallorossi orchestrato da Sbaffo che serve cosi Lipari. Il giovane attaccante di Giovanni Pagliari firma il 3 a 2 e la doppietta personale. La Recanatese vince e convince mentre per il Pescara arriva la seconda sconfitta casalinga consecutiva.

