Una vittoria una sconfitta e un pareggio per le italiane in coppa.

Il Napoli perde a Granada 2-0 e resta in crisi. A Belgrado il Milan è raggiunto sul 2-2 nel finale dopo essere stato due volte in vantaggio grazie a un autogol di Pankov e a un rigore di Hernandez. Vince invece la Roma a Braga 2-0 (Dzeko e Majoral) e ipoteca il passaggio agli ottavi. Sono i risultati delle italiane nell'andata dei sedicesimi di Europa League. Tra una settimana le gare di ritorno in Italia.

