Under 21: Costantini prepara la trasferta in Repubblica Ceca. Convocati? “ Devo confrontarmi con Varrella”

Il Commissario Tecnico fa notare le troppe difficoltà a riunire tutto il gruppo. "Non riuscire ad allenarsi mai tutti insieme a causa di defezioni o di stop forzati dovuti ai club - sostiene- non è la miglior medicina per affrontare una trasferta così delicata come quella che affronteremo in Repubblica Ceca".

Nel video l'intervista a Fabrizio Costantini, Ct Under 21