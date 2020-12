GIRONE B Under 21: i gironi della fase finale 2022

L'Italia è stata inserita nel girone B nella fase finale degli Europei under 21 che saranno ospitati da Ungheria e Slovenia. La squadra di Nicolato sfiderà i pari età della Slovenia, Repubblica Ceca e i campioni in carica della Spagna. Propria la Spagna era stata incrociata nel 2019 nell'edizione ospitata da Italia e San Marino. In quell'occasione la Spagna fu superata 3-1 nella fase a gironi, poi la squadra di Di Biagio non riuscì a superare il turno mentre gli spagnoli arrivarono fino in fondo vincendo il quinto europeo di categoria della propria storia in finale contro la Germania per 2-1.

