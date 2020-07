NAZIONALE Under 21, ripresi gli allenamenti in vista della Repubblica Ceca e della Grecia Dopo tre mesi e mezzo la nazionale torna in campo per preparare al meglio l'inizio di stagione

Play, pausa, riavvolgi. Bisogna riportare il nastro indietro al 14 novembre 2019 per rivedere all'opera la nazionale Under 21 sammarinese. Il 6 a 0, in trasferta, contro la Repubblica Ceca è, infatti, l'ultima uscita ufficiale dei Titani prima della pandemia.

E poi eccoli, esattamente 245 giorni dopo quel match, e con 3 mesi e mezzo di pura inattività sul groppone, i ragazzi del CT Costantini tornano a correre sull'erba fresca del campo di allenamento, sotto gli occhi vigili del mister, contento di riabbracciarli. “Avevamo tanta voglia di rivederci”, ha detto emozionato il Ct Fabrizio Costantini.

Il 2 settembre il primo impegno ufficiale dopo il lockdown. Proprio contro quella Repubblica Ceca dopo la quale tutto si era fermato. Quattro giorni dopo i Titani ospiteranno, sempre in casa, la Grecia. Ma come sarà la condizione dei ragazzi per i primi appuntamenti della stagione? “Adesso abbiamo 15/20 giorni per lavorare intensamente. Quest'anno la preparazione dobbiamo farla noi”, ha detto Costantini.

34 i convocati per il primo allenamento, cinque dei quali inseriti anche nella lista della nazionale maggiore di Varrella. Cevoli, Mularoni, Pancotti, Nanni e Tomassini. Un motivo di vanto per il selezionatore dell'Under 21. “Il nostro obiettivo è quello di mandare più giovani possibile con la nazionale maggiore, la quale ha sempre la prevalenza”, ha concluso il mister.



