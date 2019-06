Under 21: tutto esaurito per Croazia – Romania con 4.700 spettatori

Poster Europeo Under 21

5 partite in anno esatto per i croati sul biliardo del San Marino Stadium. Oltre alle 3 partite che giocherà la Nazionale Under 21 di Gracan in questa fase finale dell'Europeo va ricordato che il 15 ottobre 2018 la Croazia inflisse un 4-0 a San Marino, e sul Titano i croati torneranno anche il 14 ottobre 2019. L'altro dato curioso e che con la partita di domani Croazia – Romania per la prima volta debutterà il Var in Repubblica.

San Marino Stadium esaurito con 4.700 spettatori che assisteranno a Croazia – Romania. 150 stewart dislocati sulle tribune garantiranno la sicurezza, oltre ovviamente al dispiegamento delle forze di polizia. Oltre agli agenti sammarinesi arriveranno, a San Marino anche i poliziotti di Croazia e Romania. Sinergia tra la centrale sammarinese e la questura di Forlì per garantire massima sicurezza dentro allo Stadio e zone limitrofe. Il colpo d'occhio dello Stadium sarà straordinario con i brand che ricopriranno il perimetro e il tabellone luminoso aggiornato dall'integramento di un nuovo software.

Sold out i biglietti per la gara di domani con calcio d'inizio alle ore 18:30. Ancora in vendita invece, i tagliandi per le due partite successive. Venerdì 21 giugno alle ore 21 al San Marino Stadium scenderanno in campo Croazia e Francia. L'ultima sfida sarà quella tra Croazia e Inghilterra in programma lunedì 24 giugno alle ore 21. Decisamente visibile la campagna promozionale dell'evento da Piazza della Libertà fino al confine di Stato per promuover le partite ospitate sul Titano. Messaggi pubblicitari dell'Europeo anche sulla funivia e sui mezzi pubblici, così come alla rotonda di Serravalle che porta allo Stadium. La Cava dei Balestrieri ospiterà la Fans Zone con intrattenimenti ludici. Allestita sempre nei pressi della Cava una postazione degustazione di prodotti tipici sammarinesi. Radio San Marino RTV allieterà i tifosi con dirette all'interno di un gazebo allestito all'uscita della Funivia