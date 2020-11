UNDER 21 Under 21: venerdi 13 con la Lituania l'ultima di Costantini da CT dell'under La Nazionale si allena costantemente in vista dell'ultimo incontro del biennio. Con la Lituania è il recupero della sfida non disputata a marzo a causa del Covid

Non sappiamo se Fabrizio Costantini sia superstizioso ma probabilmente potendolo fare avrebbe scelto un'altra data per chiudere la sua storia con la Nazionale Under 21. Venerdi 13 l'ultima sfida con la Lituania, partita che non si giocò a marzo a causa del covid. Lituania, che il 5 giugno 2019 vinse 3 -0 al San Marino Stadium, resta una Nazionale dal potenziale tecnico più basso rispetto alle battistrada Repubblica Ceca, Scozia, Croazia e Grecia che si giocheranno la qualificazione alla fase finale dell'Europeo di categoria, ma resta sempre una partita complicata per i biancoazzurrini.

Non partiranno per la Lituania il difensore Averohff, e i centrocampisti Liverani e Capicchioni. Il centrocampista del Rimini classe 2002 Lorenzo Capicchioni non risponderà alla convocazione di Costantini per restare a disposizione di Mastronicola e gli eventuali recuperi delle partite non disputate dal Rimini. La Nazionale partirà giovedi 12 per raggiungere già in mattinata Vilnius. Rifinitura allo stadio LFF dove si giocherà la partita venerdi 13 ore 18.30 in Lituania saranno le 17.30 a San Marino. I crudi numeri inchiodano il biennio della Nazionale Under 21 di San Marino: 9 partite giocate, 9 sconfitte, 45 goal incassati, nessuno realizzato. Resta l'ultima chance per lasciare un segno sia per il C.T che lascerà la panchina dell'Under per approdare, salvo scossoni, sulla panchina della Nazionale Maggiore al posto di Franco Varrella, sia per diversi giocatori che per limiti di età faranno la loro ultima gara con la maglia di questa Nazionale.

Nel servizio l'intervista a Filippo Quaranta difensore Nazionale Under 21

