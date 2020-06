Ungheria: negli stadi via tutte le restrizioni

Si torna allo stadio senza l'osservanza di nessuna regola. Non occorre più rispettare nemmeno il distanziamento in Ungheria si torna alla normalità assoluta. In occasione dell'incontro della 31° giornata, a cui si riferiscono le immagini, tra il Zalaegerszeg e l'Honved che ha visto i padroni di casa prevalere con il risultato di 2-0 , 4745 gli spettatori che hanno assistito al match. Le autorità ungheresi hanno revocato tutte le restrizioni riguardanti il pubblico allo stadio dallo scorso 18 giugno. Il Presidente della FIGC Gabriele Gravina si è già espresso su questo tema, l'Italia potrebbe imitare l'Ungheria dopo la prima decade di luglio.