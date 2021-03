EUROPA LEAGUE United al Meazza, il Milan ci crede Mentre la Roma è in Ucraina per amministrare il vantaggio sullo Shakhtar, i rossoneri ricevono il Manchester: dopo l'1-1 di Old Trafford la qualificazione è alla portata.

Dopo la Caporetto di Champions l'Italia prova a consolarsi con un en plein in Europa League e gli occhi di tutti sono sul Milan. L'1-1 strappato in extremis in casa del Manchester United non assicura nulla, ma è ottima base di partenza e, nonostante le assenze, crederci è un obbligo.

Pioli è senza Leao, Rebic, Mandzukic, Calabria e Romagnoli ma, almeno per la panchina, recupera Bennacer e Ibrahimovic. Tolto il giovane Tonin, Ibra è l'unico centravanti disponibile, non essendo al top però potrebbe far posto a Castillejo versione falso 9, con Krunic, Calhanoglu e Saelemaekers a supporto. Kessie-Meite la coppia in mediana, davanti a Donnarumma invece Dalot e Kalulu si giocano il posto accanto a Kjaer, Tomori e Hernandez.

Infermeria con porte girevoli pure per Solskjaer: fuori Cavani e Martial – oltre a Mata, Baily e Jones – mentre rientrano van de Beek, Pogba e Rashford. Quest'ultimo dovrebbe essere la punta – con dietro James, Bruno Fernandes e Greenwood – a centrocampo invece Fred e McTominay favoriti su Pogba e Matic. Linea difensiva con Wan Bissaka, Lindelof, Maguire e Shaw, in porta ballottaggio Henderson/De Gea.



